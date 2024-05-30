МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды

МЧС: с 12 до 22 часов 30 мая в Москве пройдет дождь с грозами

Фото: РИА «Новости»

В Москве днем 30 мая произойдет стремительное ухудшение погоды. С полудня ожидаются дождь с грозой и усиление ветра. Экстренное предупреждение выпустила пресс-служба МЧС.

По прогнозу Росгидромета, с 12:00 до 22:00 местами в столице пройдет кратковременный дождь с грозой. При грозе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Спасатели посоветовали москвичам обходить шаткие конструкции, парковать машины вдали от деревьев, не оставлять детей без присмотра, а будучи за рулем снижать скорость и увеличивать дистанцию.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозировал сухую и жаркую погоду 30 мая. Температура воздуха в Москве и Подмосковье, по его информации, повысится до +29 градусов, а осадки пройдут лишь в северных районах Московской области. Синоптик предупредил, что 31 мая потеплеет еще сильнее.

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