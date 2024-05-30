Москвичам пообещали сухую жаркую погоду 30 мая

Синоптик Леус: в Москве 30 мая будет до +29 градусов

В Москве в четверг, 30 мая, ожидается сухая и жаркая — до +29 градусов — погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его процитировал портал «Метеовести».

«Сегодня столичный регион, как и территория всей Центральной России, будет находиться в малоградиентном барическом поле, в стороне от путей активных атмосферных образований. В такой ситуации Москва останется в зоне солнечной и преимущественно сухой погоды», — пояснил синоптик.

Он добавил, что по области, в основном в северной части, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.

В Москве будет от +27 до +29 градусов, в Подмосковье — от +24 до +29. Скорость южного ветра достигнет максимум восьми метров в секунду, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление изменится незначительно и достигнет 748 миллиметров ртутного столба (около нормы).

В пятницу, 31 мая, возможны кратковременные дожди и грозы, при этом станет еще жарче — до +30.