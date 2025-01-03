Мазут загрязнил 18 километров побережья в Крыму

В Крыму мазут загрязнил береговую линию от села Яковенково до заповедника «Опук». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели приступили к устранению загрязнения прибрежной территории в Ленинском районе, куда из-за сильного ветра волнами выбросило мелкую фракцию мазута.

«Всего загрязнено 18 километров побережья. Наращивается группировка сил и средств. На месте работают более 100 человек и 12 единиц техники», — рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об обнаружении мазутного пятна на входе в Балаклавскую бухту. Также в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега специалисты нашли птиц в мазуте.

В Севастопольском государственном ветеринарном центре на Могилевского, 16 открыли пункт приема пернатых, пострадавших после крушения танкеров в Керчи. Птиц помогают выхаживать волонтеры.