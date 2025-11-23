Магический серп обрамил Солнце над Швейцарией

Редкая комбинация гало в Швейцарии образовала вокруг Солнца магический знак

В Швейцарии на фоне сильных морозов в небе показался яркий круг света, обрамляющий Солнце. В небе показалось гало с полумесяцем, сообщил сайт heute.at .

Завораживающее природное явление сфотографировали жители Тоггенбурга в кантоне Санкт-Галлен над озерами Швенди. Солнце в небе попало в радужный круг, от которого отходил полумесяц.

Специалисты узнали в этих кадрах такое оптическое явление, как гало. Оно образуется, когда солнечный свет падает на мельчайшие кристаллы замороженного водяного пара высоко в облаках и преломляется.

На этот раз над обычным 22-градусным гало проявилась дуга верхнего контакта. Такая комбинация считается довольно редкой.

Оптическое явление выглядело настолько впечатляюще, что местные жители разглядели в нем магический символ. Гало с дугой напомнило перевернутый знак «АллатРа», который использовался в древности.

Гало также носит неофициальное название «зимняя радуга». Жители Подмосковья несколько раз видели его в 2024 году.