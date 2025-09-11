Магнитные бури накроют Землю в ближайшие выходные

Магнитные бури будут наблюдаться на Земле в предстоящие выходные, 13 и 14 сентября. Их мощность может достигать уровня G3, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Появление новых магнитных бурь ученые связали с появлением на видимой стороне Солнца крупной экваториальной корональной дыры, расположенной в плоскости вращения планет.

По словам специалистов, из-за движения Солнца корональная дыра оказалась в центре видимого солнечного диска. Потоки высокоскоростного солнечного ветра, направленные к Земле, достигнут ее орбиты приблизительно через три дня, что вызовет магнитные бури.

Неделю назад ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Это событие классифицировали как уровень M1.0, что указывает на значительную силу солнечной активности.