Магнитная буря накроет Землю 28 августа

Вспышки на Солнце закончились, но осталось летящее к Земле облако плазмы, которое дойдет до планеты к пятнице и вызовет слабую или среднюю магнитную бурю. Об этом в телеграм-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В лаборатории отметили, что вчерашняя вспышка М7.0 оказалась последней. Солнце, вероятно, сожгло в ней последние остатки энергии на тот момент и активность резко прекратилась. При этом для Земли все только начинается.

«Выброшенное вчера взрывом облако плазмы находится сейчас на пути к Земле где-то между орбитами Меркурия и Венеры и прибудет к планете только послезавтра, в пятницу», — уточнили в лаборатории.

Ученые прогнозируют довольно щадящий удар, так как скорость выброса не слишком велика. Сильных магнитных бурь уровня G3 не будет. Возможны геомагнитные возмущения в диапазоне G1–G2, которые могут продлиться до двух суток.

Ранее Институт прикладной геофизики прогнозировал вспышки солнечной активности класса X в течение 26 и 27 августа.