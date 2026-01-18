«Лютый январь». Морозы до -33 ударят по Москве и центру России

Синоптик Шувалов: по Москве и соседним областям ударят морозы до -33 градусов

Морозы придут в центральные регионы России, в том числе Москву. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в телеграм-канале .

С 19 по 21 января жители почувствуют небольшое потепление, а уже с 22 января холод вернется и начнет быстро набирать силу.

Особенно резко температура упадет в Ярославле и Костроме. Шувалов спрогнозировал, что всего за несколько дней там станет холоднее почти на 20 градусов, и значение на термометрах приблизится к -30 градусам.

Пик холода придется на Татьянин день, 25 января. В это время сильные морозы ожидают Москву, Владимир и Рязань.

Арктический воздух доберется и до других регионов. В Санкт-Петербурге и Великом Новгороде прогнозируют до -25, в Калининграде — до -15 градусов.

Синоптик обратил внимание, что текущий месяц абсолютно противоположен прошлогоднему январю и претендует на тройку самых холодных январей XXI века.

Минувшей ночью жители Орехово-Зуево уже заметили световые столбы на фоне сильного мороза в Подмосковье.