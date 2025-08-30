Ликвидацию разлива нефти завершили в акватории терминала КТК

«Каспийский трубопроводный консорциум» завершил ликвидацию последствий утечки нефти в акватории морского терминала при загрузке танкера рядом с Новороссийском. Об этом сообщили в Telegram-канале КТК.

«По итогам объективного контроля поверхности моря штабом руководства операцией принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти) в акватории МТ КТК», — отметили в организации.

Режим локальной ЧС сняли. Специалисты устанавливают точный объем вытекшей нефти и причины нештатной ситуации. Собранную эмульсию передали на Морской терминал КТК для утилизации.

В КТК подчеркнули, что после осмотра прибрежной полосы от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы нефти не выявили.

В операции по ликвидации последствий утечки участвовали 13 буксиров, четыре маломерных судна, пять нефтесборных скиммеров и девять плавучих емкостей.

После разлив нефти во время погрузки танкера в воду попало около 30 кубических метров нефти. ЧП произошло из-за разрыва морского соединения плавучего шланга.