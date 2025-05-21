Метеоролог Тишковец пообещал россиянам теплое и сухое лето

Лето 2025 года в России обещает быть теплым и сухим, но экстремально высокая жара не прогнозируется, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире ИА НСН .

Сервис «Яндекс.Погода», ссылаясь на предварительные оценки погодных условий, также ожидает сухое и теплое лето с локальными участками засух в отдельных регионах страны.

Комментируя прогноз, Тишковец уточнил, что средняя температура воздуха будет незначительно превышать многолетние значения, но говорить о какой-либо аномалии преждевременно. Основной особенностью сезона станет умеренный дефицит осадков, составляющий около 10-20%, причем наибольшее снижение влаги затронет регионы европейской части России, от северо-запада до южных областей.

Эксперт успокоил общественность, отметив, что прогнозируемая картина погоды вполне обычна для лета в России. Предсказуемые периоды тепла до +30 градусов характерны для средней полосы и не представляют угрозы здоровью большинства жителей.