Глобальное потепление сильно повлияло на климат, поэтому погоду в европейской части России будут определять блокирующие циклоны. Об этом «Известиям» рассказал климатолог, замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.

Специалист пояснил, что такого рода циклоны как бы блокируют движение воздушных масс с запада на восток. Погода будет зависеть от того, в какой части блокирующего антициклона будет находиться Россия.

«Если в западной — то очень жарко, если мы говорим про лето. А в восточной — сыро, прохладно», — пояснил Чернокульский.

В последние несколько лет в Западной Европе очень жарко, причем температура доходит до +45 градусов. При этом в Восточной Европе, включая европейскую территорию России, более прохладно.

Если говорить о влиянии на смену времен года, то в ближайшие годы лето станет длиннее, будут резко сменяться периоды жары и холода. Зима же будет становиться короче.

Повышение температуры из-за глобального потепления приведет к таянию мерзлоты и учащению лесных пожаров на севере и в центре Сибири. На юге европейской части России летом будет засушливым.

Ранее в США предупредили, что страну в ближайшее время может накрыть «шторм века». До этого ветер такой силы в Америке зафиксировали в марте 1993 года. Тогда скорость ветра составила 44,69 метра в секунду, погибли 200 жителей страны.