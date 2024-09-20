Врач Боровкова посоветовала осенью согреваться чаем с лимоном

Врач-терапевт из Нижнего Новгорода Наталья Боровкова дала советы жителям города по адаптации к осенним холодам, рекомендуя носить шерстяную одежду, пить чай с лимоном и обеспечивать полноценный сон. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.
Врач посоветовала одеваться по погоде, выбирая вещи из мягких тканей с добавлением шерсти.
Боровкова акцентировала внимание на значимости правильного режима дня. Чтобы сохранить тепло и укрепить иммунитет, она предложила пить теплый чай с лимоном, имбирем и ягодами, а также добавлять в рацион больше летних фруктов и овощей.
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