Крупнейший в мире айсберг разрушился

Самый большой в мире айсберг А23а разрушился и распался на мелкие фракции льда, потеряв 99% площади. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Главный специалист Центра ледовой информации ААНИИ Полина Солощук уточнила, что А23а еще в прошлом году оставался самым большим айсбергом в мире. Однако уже в январе 2026-го его площадь оценивали в 1300 квадратных километров, а сейчас — не более 50 квадратных километров.

«А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние 1000 километров, пересек границу Атлантического и Южного океанов», — рассказала она.

В ААНИИ напомнили, что айсберг А23а в 1986 году откололся от шельфового ледника Фильхнера. Тогда его площадь составляла порядка 4170 квадратных километров.