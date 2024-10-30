Крупнейшее в истории нападение трески на мойву произошло в Норвегии, погибли 10 млн рыб

CommsBio: косяк трески напал на мойву во время нереста у берегов Норвегии

Крупнейшее нападение хищной трески на нерестящуюся мойву зафиксировали океанографы на севере Атлантического океана у берегов Норвегии. Ученые опубликовали исследование в научном журнале Communications Biology ( CommsBio ).

Группа американских и норвежских ученых запечатлела, как мойва и треска начали формироваться в огромные косяки, которые охватили десятки километров. Хищники напали на мойву и под водой произошла грандиозная охота. По наблюдениям океанографов, треска съела всего за несколько часов около 10 миллионов рыб.

Эта баталия стала самой грандиозной из когда-либо зарегистрированных как по площади, так и по количеству участников. При этом популяция мойвы понесла незначительный ущерб, так как косяк составлял лишь 0,1% от нереста мойвы в этой части океана.

В Хабаровском крае завели уголовное дело на рыбака, который ловил кету на пути ее миграции на нерест. Ловля рыбы в таких местах запрещена.