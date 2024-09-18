Уголовное дело завели на жителя Хабаровского края, который наловил кеты на 1,5 млн рублей

В Хабаровском крае правоохранители изъяли у местного браконьера рыбу, которую он ловил в запрещенном для промысла месте. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com .

В его катере было обнаружено почти 150 «хвостов» кеты. Мужчина ловил рыбу на Амуре у села Нижнетамбовского, где проходит путь миграции кеты в горные реки на нерест.

Ущерб от действий браконьера оценивается в 1,5 миллиона рублей. Заведено уголовное дело.