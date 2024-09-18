Уголовное дело завели на жителя Хабаровского края, который наловил кеты на 1,5 млн рублей
В Хабаровском крае правоохранители изъяли у местного браконьера рыбу, которую он ловил в запрещенном для промысла месте. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com.
В его катере было обнаружено почти 150 «хвостов» кеты. Мужчина ловил рыбу на Амуре у села Нижнетамбовского, где проходит путь миграции кеты в горные реки на нерест.
Ущерб от действий браконьера оценивается в 1,5 миллиона рублей. Заведено уголовное дело.
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