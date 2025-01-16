Кремль пообещал оказать медпомощь волонтерам, очищающим пляжи от мазута

Президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации с волонтерами, пострадавшими при ликвидации последствий разлива мазута. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, эта информация хорошо известна из правительственной комиссии, которая была создана, [вице-премьер России Виталий] Савельев об этом очень хорошо знает, и, конечно, об этом докладывается президенту», — сказал он.

Пресс-секретарь Путина добавил, что волонтерам, которые пострадали во время ликвидации разлива нефтепродуктов, при необходимости окажут всю необходимую медицинскую помощь. Он отметил, что для этого необходимо плотно «координировать работу с правительственной комиссией».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что, по результатам проб, питьевая вода в Крыму и Анапе полностью соответствует санитарным нормам.