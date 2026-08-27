«Крайне неприятно». Биолог объяснил, в чем опасность клопов-вонючек

Наводнившие Подмосковье клопы-вонючки не кусают человека и не переносят инфекции, но пахучий секрет от раздавленного насекомого может вызвать аллергическую реакцию. Об этом сообщил 360.ru биолог Дмитрий Сафонов.

«Они могут выделять такой резкий, пахучий запах. Вот этот секрет может вызывать раздражение кожи, различные аллергические реакции, в основном у чувствительных людей. Если попадет в глаза, то это будет тоже крайне неприятно», — сказал он.

В целом щитники не представляют серьезной опасности для здоровья человека или домашнего животного, так как не кусаются и не переносят инфекции. Но биолог предупредил, что они уничтожают урожай, высасывая сок из плодов.

О причинах нашествия клопов-вонючек и самых вредных для растений видах специалисты рассказали в материале 360.ru.