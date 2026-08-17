Косаток на Камчатке преследуют туристы на катерах и вертолетах

Косаток в Авачинском заливе преследуют туристические катера и вертолеты, животным мешают нормально питаться и жить своей жизнью. Об этом сообщил проект FEROP в телеграм-канале .

Камчатская природоохранная прокуратура начала проверку и даст правовую оценку действиям организаторов морских прогулок.

Участники FEROP в начале августа зафиксировали в бухте с животными одновременно 33 катера. При этом одну стаю из шести косаток преследовали 17 судов, а накануне за ней следовали 24. Также над китообразными периодически зависают туристические вертолеты.

Напуганные животные при приближении людей и техники прекращают питаться, глубоко ныряют и пытаются скрыться. Но когда они всплывают для вдоха, преследование возобновляется.

«Сюда пришел потребительский туризм», — отметили в FEROP.

В июле в Анапе отдыхающие на пляже набросились на обессиленного дельфина. К моменту приезда специалистов животное уже погибло, но туристы продолжали фотографироваться.