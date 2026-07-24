Дельфин погиб на пляже в Анапе из-за любопытства отдыхающих

Во Всемирный день китообразных приплывший на пляж дельфин погиб, окруженный толпой туристов. Об этом сообщил Научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа» .

Молодой самец краснокнижной афалины 23 июля выбросился на мелководье на одном из пляжей Анапы. В центре пояснили, что животные поступают так, когда не в состоянии держаться на плаву на глубине.

Дельфина окружила толпа любопытных, с ним фотографировались и тискали. Прибывшие через 15 минут специалисты нашли афалину уже мертвой, а туристы продолжали трогать животное и делать фотографии.

В «Дельфе» подчеркнули, что дополнительный стресс приближает смерть дельфина, а люди могут подхватить от него опасные болезни. При обнаружении китообразных на мелководье следует вызвать специалистов и обеспечить животному покой.

Судя по внешним признакам, афалина погибла от отравления или инфекции.

Ранее у берегов Мурманской области волонтеры из группы «Друзья Океана» спасли горбатого кита.