«Кто там что не видел?» Мэр Анапы обвинил Морспасслужбу во лжи о масштабах выброса мазута

Издание привело расшифровку записи выступления Швеца на совещании оперативного штаба. На заседании представитель Морспасслужбы заявил, что с утра 8:30 пятен загрязнения не обнаружено.

Однако мэр эти слова опроверг. Он подчеркнул, что действительности они не соответствуют, а масштаб загрязнений огромный.

«Эти слова не имеют отношения к действительности абсолютно. Мы были там сегодня в час дня — этих пятен там на расстоянии 10 километров шириной по 3 километра. Что вы рассказываете? Кто там что не видел?» — отреагировал Швец.

Параллельно продолжался и спор вокруг информации о гибели птиц, спасенных ранее из мазутного пятна в Черном море. Оперштаб Краснодарского края назвал публикации в СМИ о «90% погибших птиц» фейком. По данным этой структуры, при транспортировке погибли менее 10% спасенных животных.

В воскресенье, 5 января, стало известно, что после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе в море обнаружили более 30 погибших дельфинов. В центре «Дельфа» указали, что информацию о новых погибших китообразных получают практически каждый день.