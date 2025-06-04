Жителей Ростовской области предупредили о похолодании до +5 градусов

Синоптики предупредили жителей Ростовской области о непростых погодных условиях, ожидаемых во второй половине текущей недели. Уже в ночь на четверг, 5 июня, регион накроет дождливая погода с громовыми разрядами, которые утром сменятся ясным небом, сообщила RostovGazeta.ru .

По данным Гидрометцентра, штормовые порывы ветра достигнут скорости до 18 метров в секунду, а колебания температуры окажутся весьма заметными — от ночной прохлады в +9 градусов до почти летней жары днем, достигающей +32 градуса.

К пятнице, 6 июня, ветровые потоки ослабнут до 14 метров в секунду, облаков и осадков не ожидается. Зато суточные температурные контрасты обострятся: ночами местами столбик термометра опустится до +5 градусов, а днем воздух разогреется до максимальных значений — +33 градусов.