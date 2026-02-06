Китай запустил самую мощную в мире морскую ветряную турбину

Самую мощную в мире морскую ветроэнергетическую установку построили в Китае. Об этом сообщил китайский телеканал CGTN .

Мощность новой турбины, полностью спроектированной и произведенной в стране, достигает 26 мегаватт. Ее высота приближается к 200 метрам, а площадь, охватываемая лопастями, составляет около 77 тысяч квадратных метров.

По данным телеканала, турбина собрана из более чем 30 тысяч деталей, устойчива к тайфунам и оснащена современными антикоррозийными технологиями. После подключения к сети она сможет ежегодно производить около 100 гигаватт-часов электроэнергии.

Этого объема хватит для снабжения 55 тысяч домашних хозяйств. По данным издания Electrek, китайская разработка превзошла предыдущего рекордсмена — 21,5-мегаваттную турбину Siemens Gamesa в Дании.

Новая установка позволит сократить ежегодное потребление стандартного угля на 30 тысяч тонн и снизить выбросы CO2 на 80 тысяч тонн. В настоящее время турбина проходит очередные испытания, которые могут занять до года перед полной сертификацией.

Ранее в России зафиксировали абсолютный рекорд потребления электричества за всю историю наблюдений. Нагрузка на сети достигла отметки 171 943 мегаватт.