Как изменились правила размещения и утилизации мусора в России

РЭО: с 2030 года в России будет единая цветовая индексация мусорных контейнеров

С 1 сентября в России вступят в силу новые требования к обращению с твердыми коммунальными отходами. Руководитель департамента нормотворческой деятельности ППК «Российский экологический оператор» Маргарита Поспелова рассказала 360.ru, что с 2030 года в регионах будет единая цветовая индексация мусорных контейнеров.

В дальнейшем будут использовать такие цвета: оранжевый — для пластмассовых отходов, кроме резиновых, а также для металлолома, отходов черных и цветных металлов; зеленый — для отходов стекла; коричневый — для отходов пищевой продукции, кроме напитков и табачных изделий; серый — для несортированных ТКО.

«Потребители обязаны осуществлять раздельное накопление, если такое решение будет принято регионом, а регион примет соответствующий свой нормативно-правовой акт. В этом случае нужна будет цветовая индикация контейнеров с 2030 года. Такая индикация будет единой по всей России. До этого момента регионы могут выбрать свою», — отметила она.

Также массово начнут использовать фандоматы — роботизированный агрегат, который принимает бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата и стекла у населения в обмен на небольшое денежное вознаграждение либо на баллы или чеки, которые можно использовать в магазинах или для проезда на транспорте.

«Фандоматы существовали и до 7 марта 2025 года, когда было издано соответствующее постановление, но в качестве эксперимента. Теперь это законодательно урегулировано, и можно запускать массовое производство и использование», — сказал руководитель организации «Зеленый Фонд» Олег Иванов.

Выбрасывать строительные материалы, ветки и другие крупногабаритные отходы в контейнеры будет запрещено. Водителям мусоровозов запрещается ездить без спутниковой связи.

За нарушение периодичности вывоза мусора ответственность будет нести региональный оператор. Его могут лишить этого статуса без судебного разбирательства.

Ранее РЭО предложил штрафовать бизнес за отсутствие данных весового контроля отходов.