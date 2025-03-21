Штаб ТКО: РЭО предложил штрафовать бизнес за отсутствие данных весового контроля отходов

Российский экологический оператор совместно с Федеральной антимонопольной службой России приступил к проработке введения штрафов за отсутствие данных с весов на объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщили на штабе по организации обращения с ТКО, который проходит на площадке Координационного центра Правительства.

Инициативы РЭО

«В ФГИС УТКО внесена информация о 1347 действующих объектах обращения с ТКО, из которых только 562 настроили передачу данных с постов весового контроля — это 41,7%. Те компании, которые не установили весы, реализуют непрозрачные схемы при учете отходов. Сейчас совместно с ФАС прорабатывается вопрос о штрафных санкциях в случае отсутствия весового контроля, а также отсутствия телеметрии по постам весового контроля в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО)», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Только 10 регионов обеспечили 100% размещение данных весового контроля во ФГИС УТКО — это Амурская, Волгоградская, Калининградская, Кировская, Самарская, Тюменская области, Республики Адыгея, Крым, Хакасия и Нижегородская область.

В случае, если на объектах не установлены весы, передающие в автоматизированном режиме данные во ФГИС УТКО, то таким объектам требуется обеспечить ввод данных в ручном режиме.

Проблемные регионы

Во ФГИС УТКО также требуется загружать дорожные карты по основным блокам деятельности в сфере ТКО. В красной зоне по устойчивости региональных операторов оказались Калужская область, Республика Дагестан и Чукотский Автономный округ. Регоператоры должны внести всю необходимую информацию. Кроме того, по факту нарушения Приказа № 919, который устанавливает состав, сроки и периодичность размещения информации во ФГИС УТКО, были направлены обращения в органы Прокуратуры субъектов.

В нарушение сроков исполнения утвержденных дорожных карт все еще не получены банковские гарантии региональными операторами в следующих регионах: Карачаево-Черкесская Республика, Амурская и Магаданская область, Забайкальский край, Республика Хакасия и Чукотский автономный округ. Отсутствие банковской гарантии чревато лишением статуса регоператора.

По обеспеченности специализированной техникой не утвердили дорожные карты Карачаево-Черкесская Республика, Республики Дагестан и Татарстан.

Планы по закупке контейнеров и работ по созданию и реконструкции контейнерных площадок на 2025 год не разработали Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия и Ростовская область.