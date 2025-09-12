Кайфуют от солнышка. Жителей Подмосковья призвали не бояться нашествия ужей

Нашествие ужей в Подмосковье может быть связано с теплой погодой и недостаточной кормовой базой в лесу. Об этом 360.ru сказал эколог Анатолий Баташов.

Специалист обратил внимание, что ужи не представляют опасности для человека. Кроме того, этим пресмыкающимся сложно переползать через асфальт и проникать в городскую среду.

«Время сейчас жаркое, хорошее, поэтому погреться на солнышке — это самый кайф не только для людей, но и для ужей тоже», — отметил он.

Пугаться их смысла нет, но брать в руки не нужно по многим причинам. Если даже он вас не укусит, можно бородавки получить или какие-то другие неприятности. Увидел ужа – пошел дальше. Лучше обойти его стороной.

Он предупредил жителей Подмосковья, что при столкновении с ядовитой или неизвестной змеей лучше обратиться в экстренные службы.

«Для всех спорных или тяжелых ситуаций есть номер 112, но его надо использовать очень рачительно и с пониманием, когда это необходимо. Увидел ужа в лесу – не повод звонить в 112, но если ты увидел питона у себя на балконе, то надо обратиться», — добавил Баташов.

Ранее красная змея выползла в подъезд многоэтажного дома в центре Москвы и напугала жильцов. Спасатели отловили полуметровое пресмыкающееся, на людей оно не нападало.