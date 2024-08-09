Эксперт РАН Шебалин: прогнозируемое землетрясение в Японии не нанесет ощутимый урон Дальнему Востоку

В Японии предупредили о вероятном мощном землетрясении в районе разлома Нанкай. Оно не нанесет ощутимый урон Приморскому краю и Сахалинской области, рассказал «Ридусу» директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

По словам эксперта, эпицентр возможного землетрясения будет расположен слишком далеко от Дальнего Востока. Возможно цунами, но с юга Японии до России оно дойдет уже сильно ослабленным. Серьезных последствий от землетрясения ждать не стоит.

Отмечается, что из-за угрозы подземных толчков движение скоростных поездов на острове Кюсю экстренно остановили.