Якутия стала самым холодным местом на Земле

Республика Саха (Якутия) на этой неделе отметилась самой низкой температурой на Земле. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

«Мировой топ-3 возглавил якутский Покровск, где метеостанция зафиксировала мороз в 51,7 градуса», — отметили синоптики.

Второе место заняла метеостанция Сухана, которая расположена в Оленекском районе республики. Там температура составила –49,4 градуса. Также рекордную температуру зафиксировали в якутском селе Крест-Хальджай (–48,7 градуса).

По данным Гидрометцентра, рекордно высокая температура наблюдалась в Австралии. В городе Телфере температура воздуха составила +44,1 градуса. Еще одним жарким местом оказался Апингтон в Южной Африке, где термометр показал +39,2 градуса.

Ранее москвичей предупредили, что в новогоднюю ночь в столице будет наблюдаться снег и небольшой мороз. А днем 1 января температура в Москве составит около -1 градуса.