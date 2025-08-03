Извержение вулкана на Камчатке показали из космоса

На снимке можно заметить пепловый шлейф. Высота пеплового выброса — до шести километров над уровнем моря, поэтому существует опасность для низколетящих воздушных судов.

Пресс-служба главка МЧС по Камчатскому краю отмечала, что высота вулкана составляет 1856 метров, а шлейф пепла ушел в сторону Тихого океана. О выпадении пепла в ближайших населенных пунктах информация не поступала.

Руководитель краевой группы реагирования на вулканические извержения Ольга Гирина уточняла, что извержение вулкана Крашенинникова произошло впервые за 600 лет. Специалист не исключила, что активность вулкана связана с недавним мощным землетрясением на Камчатке магнитудой 8,7.