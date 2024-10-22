Из техногенных отходов Донбасса предложили делать кирпичи

Авторы отметили, что использование техногенных отходов поможет снизить стоимость производства стройматериалов. С каждым годом, добавили они, количество техногенных отходов увеличивается, что побуждает человечество искать эффективные способы их переработки или утилизации.

К техногенным отходам относят, например, угольные терриконы — искусственные возвышенности из пустых и обедненных пород, извлеченных из недр при разработке месторождений угля.

Декан факультета «Инженерно-строительный» ДГТУ Хунгианос Явруян уточнил, что терриконы содержат не только уголь, но и песчаники, алевролиты и аргиллиты. Ученые ДГТУ оценили минеральный и химический состав пород, их дообжиговые свойства и структурные особенности и выяснили, что из них можно производить керамические кирпичи.

Ранее американские ученые начали производить электричество из шампиньонов. Они совместили грибы с цианобактериями, наночастицами и сетью наноэлектродов на основе нитей графена.