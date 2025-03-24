Из аварийного танкера Koala откачали 130 тысяч тонн мазута

Росморречфлот: 130 тысяч тонн мазута откачали из танкера Koala в Усть-Луге

Партию мазута в 130 тысяч тонн откачали из иностранного танкера Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Росморречфлота.

«‎Для перекачки мазут нагрели до пластичного состояния. Судовые системы обеспечивают его среднюю температуру до +31 градуса», — указали в ведомстве.

Работами по откачке мазута занимаются специалисты Балтийского филиала Морспасслужбы и подрядные организации.

Перед этим спасатели полностью заделали повреждения корпуса, провели ремонт механизмов и электромоторов, а также полностью осушили затопленные судовые помещения. Второй этап перекачки нефтепродуктов назначили на 25 марта.

Ранее водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две пробоины аварийного танкера Koala, на котором произошла авария в порту Усть-Луга. Экипаж танкера оперативно эвакуировали, угрозы утечки нефтепродуктов не было.