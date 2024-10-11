Истощенного леопарда заметили на трассе в Приморье

Сотрудники Минприроды Приморского края при поддержке специалистов национального парка «Земля леопарда» начнут поиски леопарда для его спасения из дикой природы. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка, опубликовав в своем Telegram видео очевидцев, успевших снять зверя из салона машины.

Ранее жители региона заметили на трассе около Уссурийского городского округа леопарда, внешний вид которого вызвал опасение у специалистов. Хищник часто приседал на задние лапы и не реагировал на людей рядом.

Специалисты и ранее наблюдали за этой особью, но теперь состояние зверя резко изменилось. Очевидцы за последние три месяца несколько раз замечали леопарда в этом районе, но его физическое состояние всегда оценивалось экспертами как удовлетворительное.

Летом для наблюдения за животным установили фотоловушки, данные с которых подтверждали это.

Ранее поезд сбил вышедшего на пути амурского тигра в Приморье.