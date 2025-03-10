Холода вернутся в Москву на выходных

Аномально теплая погода начнет постепенно ухудшаться в Москве с 11 марта. А уже в субботу, 15 марта, столбики термометров и вовсе начнут показывать +3 градуса, рассказал в беседе с 360.ru метеоролог Александр Ильин.

«До пятницы будет теплая погода с температурой до +15 градусов. В понедельник солнце еще постоит, но со вторника будет преобладать пасмурная погода с небольшим дождем», — сказал он.

В субботу, по его словам, ситуация начнет кардинально меняться, придут холодные потоки воздуха, а температура снизится до +3…+8 градусов днем, в ночные часы ожидается до -4.

«Аномальное тепло останется позади. Начнется период прохладной погоды, продлится он примерно до 19 марта, а затем снова начнется потепление. Во второй декаде марта воздух вновь прогреется до +10 градусов», — заключил Ильин.

Погодный рекорд в Москве зарегистрировали 8 марта. Станция на ВДНХ зафиксировала температуру в +8,6 градуса, что превысило рекордную отметку 2020 года.