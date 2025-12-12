Хохулю признали самым обаятельным символом заботы о природе в России

Хохуля стала самым обаятельным символом заботы о природе в России в 2025 году. Такую награду ей вручили 11 декабря в Москве в рамках премии «Зеленый результат — 2025».

Выхухоль, ставшая эко-героем Калужской области, появилась в 2019 году. Экологи отметили, что своим примером она наглядно показала: экологические темы можно подавать как душевные истории о любви и заботе.

Церемония объединила представителей ESG-сообщества, экспертов устойчивого развития, партнеров и лидеров экологических инициатив. Организатором премии выступил проект «Сохрани лес», за 2025 год высадивший по всей стране более 261 тысячи деревьев.