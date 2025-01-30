Границу зоны ЧС из-за разлива мазута расширили в Крыму

Границу зоны ЧС регионального характера из-за разлива мазута расширили в Крыму до восьми муниципалитетов. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликовали на сайте регионального правительства.

В зону ЧС попали городские округа Судак, Феодосия, Саки и Евпатория, а также Сакский и Черноморский районы. Раньше такой режим действовал только в Керчи и Ленинском районе.

Несмотря на происходящее, в Крыму не наблюдают предпосылок к оттоку туристов в жаркий сезон: на майские праздники забронировали уже 27% гостиниц, а на лето — 33%, что соответствует уровню конца января прошлого года.

Как напомнили на полуострове, массовое бронирование традиционно начинается не раньше марта, что связано с открытием продаж билетов на поезда.