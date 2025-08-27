Городскую детскую экотропу открыли в Забайкальском крае

Уникальный городской объект — экологическую тропу для детей и их родителей — открыли в «УраНовом парке» в Краснокаменске. Церемонию приурочили к 80-летию российской атомной промышленности.

Вдоль тропы волонтеры Приаргунского производственного горно-химического объединения имени Ефима Славского высадили аллею из деревьев рябины и кустов сирени. Кроме того, пространство украсил арт-объект в виде сурка — одного из символов забайкальских степей.

«Мы убеждены, что именно такие проекты закладывают прочный фундамент для будущего, в котором технологическое развитие существует в неразрывной связи с благополучием человека и сохранением природы», — заявил директор проекта департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Денис Плещенко.

Экологическая акция завершилась мини-экскурсией «Тайна зеленого дракона» о местных мифах и легендах, а затем Фонд имени Вернадского организовал в сквере Шахтеров интерактивные игры, мастер-классы и лекции для всех желающих.