Таяние снега в Подмосковье и Москве 2026: какие инфекции приносит талая вода и как защититься?
Эколог Рыбальченко рассказал, грозит ли Москве обильный паводок весной
Рекордные сугробы в Москве вскоре могут превратиться в пять миллионов кубометров воды, что приведет к паводкам и подтоплениям. Помимо таких негативных последствий, как повреждение зданий и урон урожаю, большое количество талых вод несут угрозу в виде опасных инфекций. Они попадают в подземные воды, реки, канализацию, повышая риск распространения ротовируса, тифа и гепатитов. Так ли опасны талые воды и какие меры предосторожности существуют, разбирался 360.ru.
Половодье в 2026 году
Зима 2026 года в Москве и Подмосковье оказалась очень снежной — местами сугробы достигали рекордных 80 сантиметров в высоту. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгения Тишковец предупредил, что весной весь этот снег превратится в пять миллионов кубов воды.
Это сравнимо с:
- высотой 50-этажного небоскреба, заполненного водой;
- 2000 олимпийских бассейнов;
- 83 333 цистернами по 60 тонн каждая;
- 700 футбольными полями, залитых водой на один метр;
- 1/10 озера Селигер;
- более 70 лет непрерывного приема душа (10 литров в минуту).
На самом деле, если в начале весны температура воздуха будет варьироваться в пределах 0… +3 градусов, таяние снега будет постепенным, это несерьезно нагрузит дренажную систему в городах.
Проблемы могут возникать, когда весна сразу выдается очень теплой: температура должна быть от +5 и выше, держаться длительный промежуток времени, рассказал 360.ru эколог, эксперт по стратегическому управлению и искусственному интеллекту ICS Consulting Илья Рыбальченко.
«Тогда могут быть проблемы, связанные с подтоплениями. Например, в Подмосковье достаточно большое количество септиков в деревнях и на промышленных объектах, где нет централизованной канализации. И их может подтопить, но пока есть время подготовится», — заверил эксперт.
К таким подтоплениям готовятся на промышленных объектах — есть процедуры, правила и регламенты. В городах свои алгоритмы, как чистить и вывозить снег, чтобы весной не произошло подтоплений. В такие моменты выручает ночное время, когда солнца нет и снег перестает таять.
Рыбальченко отметил, что интенсивное таяние может привести к ситуациям, когда реки выходят из берегов. Но городские дренажные системы могут справиться и с этим. Если же речь идет о небольших населенных пунктах, то людям заранее нужно продумать маршруты, как они будут добираться до работы без машины и другого транспорта, дополнительно укрепить деревянные мосты.
«Тем не менее таяние снега в городах несопоставимо с тропическими ливнями», — обнадежил эколог.
Какие инфекции переносятся талой водой
Талые воды несут серьезную угрозу — инфекции и вызываемые ими заболеваниями.
В самих талых водах никаких инфекций быть не может, либо такая вероятность есть, но она крайне мала. Опасность представляют паводки и подтопления, которые смешиваются с канализационными водами, где возбудителей очень много, рассказал 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России Сергей Вознесенский.
«Речь идет о группе кишечных инфекций, которые передаются либо от человека, либо от животных. Если эти талые воды будут попадать к нам на стол, на руки при приготовлении еды, то вероятность заражения кишечными инфекциями повышается», — уточнил специалист.
Это могут быть энтеровирус, ротавирус, бактериальные инфекции, такие как дизентерия.
Заболевания, которыми можно подхватить при контакте с талой водой:
- Туляремия, или «малая чума». Симптомы: повышение температуры, головная и мышечная боль, озноб, слабость, потеря аппетита;
- Лептоспироз. Симптомы: высокая температура, головная и мышечная боль, боли в печени, носовые кровотечения, появление крови в моче, уменьшение ее количества;
- Сальмонеллез. Сопровождается рвотой, тошнотой, болями в животе, диареей, ознобом, слабостью, потливостью, высокой температурой;
- Брюшной тиф, паратиф, дизентерия;
- Гепатиты А и Е;
- Аденовирус;
- Норовирус.
При появлении любых симптомов следует сразу обратиться к врачу.
«Каждая из этих инфекций может протекать как в легкой форме, так и очень тяжело — вплоть до необходимости госпитализации. У всех по-разному, это зависит от многих факторов», — подчеркнул Вознесенский.
Паводковые воды могут быть опасны и для животных. Они могут заболеть геморрагической лихорадкой, листериозом, иерсиниозом.
Меры предосторожности при паводке
Чтобы не заразиться, Вознесенский посоветовал:
- Всегда использовать чистую воду, лучше кипяченую;
- Соблюдать технологии производства продуктов — в быту или на предприятиях;
- Если подтопление произошло за городом, следует мыть руки и все части тела, которые в нее окунулись;
- Мыть все продукты, контактировавшие с талой водой, обрабатывать их термически;
- Не использовать паводковую воду в хозяйственных целях;
- Чаще мыть руки и обрабатывать антисептиком;
- Не разрешать детям играть в зоне подтопления;
- Есть из одноразовой посуды или мыть многоразовую бутилированной водой и обдавать ее кипятком;
- Избегать контакта с дикими животными;
- Трупы грызунов нельзя трогать руками и выкидывать в общие помойки — следует обратиться в специализированные службы;
- Не скапливать мусор и бытовые отходы на придомовой территории;
- Если есть выгребные ямы, их необходимо обрабатывать септиком.