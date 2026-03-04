Таяние снега в Подмосковье и Москве 2026: какие инфекции приносит талая вода и как защититься?

Эколог Рыбальченко рассказал, грозит ли Москве обильный паводок весной

Весенний паводок в Дубне
Фото: Весенний паводок в Дубне/Медиасток.рф

Рекордные сугробы в Москве вскоре могут превратиться в пять миллионов кубометров воды, что приведет к паводкам и подтоплениям. Помимо таких негативных последствий, как повреждение зданий и урон урожаю, большое количество талых вод несут угрозу в виде опасных инфекций. Они попадают в подземные воды, реки, канализацию, повышая риск распространения ротовируса, тифа и гепатитов. Так ли опасны талые воды и какие меры предосторожности существуют, разбирался 360.ru.

Половодье в 2026 году

Зима 2026 года в Москве и Подмосковье оказалась очень снежной — местами сугробы достигали рекордных 80 сантиметров в высоту. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгения Тишковец предупредил, что весной весь этот снег превратится в пять миллионов кубов воды.

Это сравнимо с:

На самом деле, если в начале весны температура воздуха будет варьироваться в пределах 0… +3 градусов, таяние снега будет постепенным, это несерьезно нагрузит дренажную систему в городах.

Проблемы могут возникать, когда весна сразу выдается очень теплой: температура должна быть от +5 и выше, держаться длительный промежуток времени, рассказал 360.ru эколог, эксперт по стратегическому управлению и искусственному интеллекту ICS Consulting Илья Рыбальченко.

Уборка снега спецтехникой в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа
Фото: Уборка снега спецтехникой в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа/Медиасток.рф

«Тогда могут быть проблемы, связанные с подтоплениями. Например, в Подмосковье достаточно большое количество септиков в деревнях и на промышленных объектах, где нет централизованной канализации. И их может подтопить, но пока есть время подготовится», — заверил эксперт.

К таким подтоплениям готовятся на промышленных объектах — есть процедуры, правила и регламенты. В городах свои алгоритмы, как чистить и вывозить снег, чтобы весной не произошло подтоплений. В такие моменты выручает ночное время, когда солнца нет и снег перестает таять.

Рыбальченко отметил, что интенсивное таяние может привести к ситуациям, когда реки выходят из берегов. Но городские дренажные системы могут справиться и с этим. Если же речь идет о небольших населенных пунктах, то людям заранее нужно продумать маршруты, как они будут добираться до работы без машины и другого транспорта, дополнительно укрепить деревянные мосты.

«Тем не менее таяние снега в городах несопоставимо с тропическими ливнями», — обнадежил эколог.

Уборка снега в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа
Фото: Уборка снега в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа/Медиасток.рф

Какие инфекции переносятся талой водой

Талые воды несут серьезную угрозу — инфекции и вызываемые ими заболеваниями.

В самих талых водах никаких инфекций быть не может, либо такая вероятность есть, но она крайне мала. Опасность представляют паводки и подтопления, которые смешиваются с канализационными водами, где возбудителей очень много, рассказал 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России Сергей Вознесенский.

«Речь идет о группе кишечных инфекций, которые передаются либо от человека, либо от животных. Если эти талые воды будут попадать к нам на стол, на руки при приготовлении еды, то вероятность заражения кишечными инфекциями повышается», — уточнил специалист.

Это могут быть энтеровирус, ротавирус, бактериальные инфекции, такие как дизентерия.

Victor Lisitsyn
Фото: Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com

Заболевания, которыми можно подхватить при контакте с талой водой:

При появлении любых симптомов следует сразу обратиться к врачу.

«Каждая из этих инфекций может протекать как в легкой форме, так и очень тяжело — вплоть до необходимости госпитализации. У всех по-разному, это зависит от многих факторов», — подчеркнул Вознесенский.

Паводковые воды могут быть опасны и для животных. Они могут заболеть геморрагической лихорадкой, листериозом, иерсиниозом.

Victor Lisitsyn
Фото: Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com

Меры предосторожности при паводке

Чтобы не заразиться, Вознесенский посоветовал:

