Таяние снега в Подмосковье и Москве 2026: какие инфекции приносит талая вода и как защититься?

Рекордные сугробы в Москве вскоре могут превратиться в пять миллионов кубометров воды, что приведет к паводкам и подтоплениям. Помимо таких негативных последствий, как повреждение зданий и урон урожаю, большое количество талых вод несут угрозу в виде опасных инфекций. Они попадают в подземные воды, реки, канализацию, повышая риск распространения ротовируса, тифа и гепатитов. Так ли опасны талые воды и какие меры предосторожности существуют, разбирался 360.ru.

Половодье в 2026 году Зима 2026 года в Москве и Подмосковье оказалась очень снежной — местами сугробы достигали рекордных 80 сантиметров в высоту. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгения Тишковец предупредил, что весной весь этот снег превратится в пять миллионов кубов воды. Это сравнимо с: высотой 50-этажного небоскреба, заполненного водой;

2000 олимпийских бассейнов;

83 333 цистернами по 60 тонн каждая;

700 футбольными полями, залитых водой на один метр;

1/10 озера Селигер;

более 70 лет непрерывного приема душа (10 литров в минуту). На самом деле, если в начале весны температура воздуха будет варьироваться в пределах 0… +3 градусов, таяние снега будет постепенным, это несерьезно нагрузит дренажную систему в городах. Проблемы могут возникать, когда весна сразу выдается очень теплой: температура должна быть от +5 и выше, держаться длительный промежуток времени, рассказал 360.ru эколог, эксперт по стратегическому управлению и искусственному интеллекту ICS Consulting Илья Рыбальченко.

Фото: Уборка снега спецтехникой в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа / Медиасток.рф

«Тогда могут быть проблемы, связанные с подтоплениями. Например, в Подмосковье достаточно большое количество септиков в деревнях и на промышленных объектах, где нет централизованной канализации. И их может подтопить, но пока есть время подготовится», — заверил эксперт. К таким подтоплениям готовятся на промышленных объектах — есть процедуры, правила и регламенты. В городах свои алгоритмы, как чистить и вывозить снег, чтобы весной не произошло подтоплений. В такие моменты выручает ночное время, когда солнца нет и снег перестает таять. Рыбальченко отметил, что интенсивное таяние может привести к ситуациям, когда реки выходят из берегов. Но городские дренажные системы могут справиться и с этим. Если же речь идет о небольших населенных пунктах, то людям заранее нужно продумать маршруты, как они будут добираться до работы без машины и другого транспорта, дополнительно укрепить деревянные мосты. «Тем не менее таяние снега в городах несопоставимо с тропическими ливнями», — обнадежил эколог.

Фото: Уборка снега в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа / Медиасток.рф

Какие инфекции переносятся талой водой Талые воды несут серьезную угрозу — инфекции и вызываемые ими заболеваниями. В самих талых водах никаких инфекций быть не может, либо такая вероятность есть, но она крайне мала. Опасность представляют паводки и подтопления, которые смешиваются с канализационными водами, где возбудителей очень много, рассказал 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России Сергей Вознесенский. «Речь идет о группе кишечных инфекций, которые передаются либо от человека, либо от животных. Если эти талые воды будут попадать к нам на стол, на руки при приготовлении еды, то вероятность заражения кишечными инфекциями повышается», — уточнил специалист. Это могут быть энтеровирус, ротавирус, бактериальные инфекции, такие как дизентерия.

Фото: Victor Lisitsyn / www.globallookpress.com

Заболевания, которыми можно подхватить при контакте с талой водой: Туляремия, или «малая чума». Симптомы: повышение температуры, головная и мышечная боль, озноб, слабость, потеря аппетита;

Лептоспироз. Симптомы: высокая температура, головная и мышечная боль, боли в печени, носовые кровотечения, появление крови в моче, уменьшение ее количества;

Сальмонеллез. Сопровождается рвотой, тошнотой, болями в животе, диареей, ознобом, слабостью, потливостью, высокой температурой;

Брюшной тиф, паратиф, дизентерия;

Гепатиты А и Е;

Аденовирус;

Норовирус. При появлении любых симптомов следует сразу обратиться к врачу. «Каждая из этих инфекций может протекать как в легкой форме, так и очень тяжело — вплоть до необходимости госпитализации. У всех по-разному, это зависит от многих факторов», — подчеркнул Вознесенский. Паводковые воды могут быть опасны и для животных. Они могут заболеть геморрагической лихорадкой, листериозом, иерсиниозом.

Фото: Victor Lisitsyn / www.globallookpress.com

Меры предосторожности при паводке Чтобы не заразиться, Вознесенский посоветовал: Всегда использовать чистую воду, лучше кипяченую;

Соблюдать технологии производства продуктов — в быту или на предприятиях;

Если подтопление произошло за городом, следует мыть руки и все части тела, которые в нее окунулись;

Мыть все продукты, контактировавшие с талой водой, обрабатывать их термически;

Не использовать паводковую воду в хозяйственных целях;

Чаще мыть руки и обрабатывать антисептиком;

Не разрешать детям играть в зоне подтопления;

Есть из одноразовой посуды или мыть многоразовую бутилированной водой и обдавать ее кипятком;

Избегать контакта с дикими животными;

Трупы грызунов нельзя трогать руками и выкидывать в общие помойки — следует обратиться в специализированные службы;

Не скапливать мусор и бытовые отходы на придомовой территории;

Если есть выгребные ямы, их необходимо обрабатывать септиком.