Глава РЭО предложил обеспечить прослеживаемость строительных отходов

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев предложил обеспечить за строительными отходами такой же контроль, как за твердыми коммунальными отходами (ТКО), чтобы не допускать несанкционированное захоронение стройотходов. Об этом он сообщил 29 мая во время парламентских слушаний в Совете Федерации.

«В сфере ТКО имеется достаточно жесткое регулирование деятельности региональных операторов и строится сквозная система прослеживания отходов — от момента их формирования на контейнерной площадке и до момента захоронения хвостов. В других видах отходов такого контроля нет. При этом некоторые виды иных отходов по своей морфологии и, в том числе, местам образования очень близки к ТКО. Что порождает в определенных случаях иллюзию возможных манипуляций с целью уйти из регулируемой отрасли в нерегулируемую. Мы это особенно отчетливо видим по юридическим лицам, которые начинают свои отходы ТКО нормировать в качестве отходов строительных, либо промышленных», — сообщил Денис Буцаев.

Это приводит к фактическому выпаданию указанных объемов из регуляторики и системы работы с такими отходами. Таким образом, они выпадают из объемов сортировки и утилизации. Строительные отходы, которые относятся к 3−5 классу опасности, в большинстве случаев попадают на захоронение.

РЭО являлся одним из инициаторов законопроекта, которым предлагалось регуляторику по 3−5 классу опасности максимально приблизить к регуляторике по ТКО. В том числе, с использованием инструментов, которые доказали свою успешность в отрасли ТКО. Это касается мер инвестиционной поддержки, инструментов мониторинга и контроля, информационной системы, которая позволяла бы отслеживать движение указанных отходов.

Глава РЭО привел в пример прослеживаемость за всеми мусоровозами ТКО в России через федеральную государственную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). В системе ТКО зарегистрированы все мусоровозы, которые ездят по территории страны. Их насчитывается около 16,5 тысячи. Все мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС, согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

«И их подключение не является проблемой и дополнительными расходами, которые кто-то мог бы понести. Исходя из этого, мы строим графики в информационной системе, которые могут быть доступны всем заинтересованным пользователем с точки зрения времени прохождения маршрута, несанкционированных мест остановки, либо существенных задержек с точки зрения посещения тех мест по маршруту, которые они должны были посещать. Если такая же система с такими же требованиями будет распространяться на, например, строительные отходы, мы увидим, куда на самом деле эти строительные отходы попадают. А самое главное, где они в таких больших объемах накапливаются», — сообщил Денис Буцаев.

Для обсуждения таких вопросов председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных предложил создать федеральный штаб, а также выносить проблематику на встрече с председателем Правительства РФ.

«Чтобы у всех ответственных в министерствах, ведомствах было понимание серьезности вопроса, наш комитет предлагает проблемы ТКО выносить на традиционную встречу Совета палаты с председателем Правительства. И там каждый будет в рамках подготовки этой встречи уже отвечать за свой блок и за конечный результат, за качество законодательства, качество подзаконов, ситуацию в регионах, инфраструктура и так далее», — сказал Двойных во время слушаний в Совфеде.

Парламентские слушания «Актуальные вопросы развития системы обращения с отходами производства и потребления» состоялись 29 мая в Совете Федерации. В них приняли участие представители органов власти, регионов и РЭО.