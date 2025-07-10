ФГИС УТКО позволит регионам быстрее получать заключения по территориальным схемам

Российский экологический оператор провел доработку Федеральной государственной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). В системе появился новый функционал, который упростит и ускорит экспертизу территориальных схем обращения с отходами.
«Теперь органы исполнительной власти субъектов России могут загружать территориальные схемы в систему и через модуль „Запросы“ направлять их на оценку Российскому экологическому оператору. Благодаря новому инструменту регионы смогут быстрее и точнее актуализировать свои территориальные схемы, что важно для эффективной организации всей системы обращения с отходами и достижения национальных целей», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
Специалисты РЭО вручную проверяют корректность сведений по всем ключевым параметрам — от объемов отходов до маршрутов транспортировки и загрузки объектов — и выдают заключение. В случае выявления ошибок или неточностей схема возвращается на доработку. После чего органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут устранить или отклонить поступившие замечания.
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