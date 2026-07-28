Фейк: смертельно опасные пауки скоро доберутся до Москвы

В Сети появилась информация о том, что ядовитые пауки-каракурты активно расширяют свою территорию и уже этим летом могут добраться до Москвы. Однако эти сообщения не соответствуют действительности.

Фейк

Опасные пауки распространяются по России, а в Московском регионе вот-вот появится их устойчивая популяция. В подтверждение ссылаются на единичные случаи нахождения каракутов в других регионах.

Правда

На самом деле, климатические условия Московской области абсолютно не подходят для обитания каракуртов. Биолог Павел Глазков пояснил, что в России эти пауки встречаются только в южных областях с засушливым и теплым климатом.

Арахнолог Кирилл Михайлов, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ, подтвердил, что достоверных находок каракуртов в Подмосковье никогда не было. По его словам, северная граница ареала проходит по Саратовской области, и дальше пауки не идут.

Ученый добавил, что раз в 11-12 лет бывают вспышки численности, но даже если отдельные особи случайно попадут в столичный регион, они не выживут: зимой замерзнут и не смогут размножаться. Также эту информацию 360.ru уже опровергал в мае.

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