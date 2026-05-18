Фейк: в Подмосковье поселятся ядовитые пауки-каракурты

В Сети распространяют информацию, что в ближайшее десятилетие в Подмосковье могут появиться ядовитые пауки-каракурты. Однако сообщения об этом оказались недостоверными.

Фейк

Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин якобы заявил, что из-за миграции фауны с юга ядовитые каракурты появятся в Подмосковье уже в ближайшие 10-20 лет.

Правда

Слова Вольпина исказили ради кликбейта. Он действительно допустил, что со временем каракурт может появиться в столичном регионе, если тенденция к потеплению продолжится, однако сейчас для паука климат холодноват.

Энтомолог Роман Хряпин рассказал, что каракурты встречались в Подмосковье, но их завозили случайно и по одному. Такие пауки водятся в теплых регионах — Ставропольском и Краснодарском краях, Крыму, Оренбургской, Астраханской и Саратовской областях. При этом ни размножиться, ни перезимовать в климате Москвы они не смогут.

Кроме того, подобные публикации уже появлялись в прошлые годы — в 2019-м, 2023-м и 2024-м.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.