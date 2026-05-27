Энтомолог рассказал, когда комары отступят после массового нашествия в России

Спада активности комаров в России стоит ждать в июне, если временные водоемы начнут пересыхать. Об этом рассказал энтомолог Константин Китаев в беседе с 360.ru.

Май 2026 года россияне запомнят надолго: полчища кровососов оккупировали многие регионы. Поездка на озеро оборачивается бегством, спирали бесполезно тлеют, а спреи от насекомых не помогают.

«Если в дальнейшем будет влажная погода и долгие дожди с высокой температурой, то сохранятся временные водоемы, в которых развиваются комары, это значит, что численность их может повыситься. Но, как правило, большинство временных водоемов в июне пересыхают, а при такой жаре это происходит еще быстрее — значит, численность комаров снизится», — рассказал энтомолог.

Кроме того, природа сама включит защитные механизмы: проснувшиеся лягушки и стрекозы начнут активно поедать комаров.

