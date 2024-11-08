Экосистему зеленых продуктов сформировали в российской атомной промышленности

Отечественная атомная промышленность формирует экосистему зеленых продуктов, повышающих качество жизни и безопасность. Об этом сообщила директор департамента по устойчивому развитию госкорпорации «Росатом» Полина Лион.

«Зеленая повестка сегодня гораздо шире, чем просто экология или просто климат. Это вопросы обеспечения безопасности», — заявила она.

В качестве примера новых технологий Лион назвала системы накопления энергии, в том числе стационарные, и тяговые батареи для электродвигателей. В следующем году в Липецкой области должен начать работу завод тяговых электроприводов — двигателей, редукторов и инверторов. При этом «Росатом» гарантировал обеспечение безопасности во время всего срока эксплуатации таких накопителей и после их утилизации.

Кроме того, компания не исключила создания единой платформы для электромобилей. При ее участии разрабатывают машину под рабочим названием «Атом», которой уже активно интересуются на рынке.

В госкорпорации формируют тренд на развитие экологически чистых технологий. Высокий запрос на зеленые технологии фиксируют и со стороны молодежи. Поэтому Лион выразила надежду на то, что зеленое будущее общими усилиями удастся выстроить.