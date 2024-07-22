«Дожди без экстрима». Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе

Синоптик Шувалов: кратковременные дожди «без экстрима» ожидаются в Москве

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве ожидаются кратковременные осадки, вызванные прохождением атмосферного фронтального раздела с севера. Об этом 360.ru сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Не обойдут нас стороной дожди, но назвать их затяжными и неделю дождливой просто язык не поворачивается, потому что прогнозируются дожди только сегодня. <…> В четверг тоже вторичный холодный фронт, <…> он выражен в осадках, но не выражен в температуре», — добавил специалист.

В столице установится классическая июльская погода с температурой +21…+26 градусов. В понедельник столбики термометров покажут +21…+23 градуса.

«Температура уже во вторник на пару градусов выше — где-то 23-25, а в среду уже 25-27 и тоже без осадков. В четверг второй фронтальный раздел ждем, тоже небольшие кратковременные дожди без экстрима, и температура опять немножко приспустится вниз к 22-24 градусам, а в пятницу опять без осадков», — рассказал синоптик.

По его словам, на выходных дождей тоже не ожидается.

«Не надо из-за одного дня расстраиваться. Погода еще вполне летняя», — заключил эксперт.

На прошлой неделе из-за сильных дождей москвичам посоветовали пользоваться метро. Автомобилистов предупреждали о затруднениях движения на МКАД, вылетных магистралях и на дорогах в центре столицы.

«Машины-утопленники» всплыли на рынке. Как не нарваться на дефектное авто

Заплыв X-Waters пройдет на Истринском водохранилище 17 августа

Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте

Сектантка зарубила топором сына и собаку в Израиле. На допросе она говорила о пришельцах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте