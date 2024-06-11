Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве
Эколог Рыбальченко назвал факторы, которые стали причиной ливней в Москве
Синоптики предупредили москвичей о мегаливне. Залповый дождь обещают в среду, 12 июня. Метеорологи подчеркнули, что большое количество осадков нетипично для июня. В чем причины такого погодного явления и как его пережить, 360.ru рассказал эксперт ОНФ, член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.
Далее — прямая речь.
Причины мегаливня в июне в Москве
Экстремальные осадки, наблюдаемые в Москве и Центральной России в июне 2024 года, связаны с несколькими факторами. В первую очередь ученые указывают на глобальное потепление, которое способствует усилению климатических аномалий. Высокие температуры приводят к увеличению испарения воды, что, в свою очередь, усиливает конвективные процессы в атмосфере и приводит к более интенсивным дождям.
Кроме того, нынешняя ситуация связана с влиянием мощных циклонов и атмосферных фронтов, которые приносят значительные объемы влаги в регион. Эти циклоны формируются под влиянием глобальных изменений климата и могут приводить к экстремальным погодным явлениям, включая сильные дожди и грозы.
Московские тропики
Исторические данные свидетельствуют о том, что в Москве и Центральной России ранее не фиксировались осадки такой интенсивности. Например, прогнозы на июнь 2024 года указывают на высокую вероятность выпадения до половины месячной нормы осадков за один день, что является беспрецедентным для этого региона.
За последние годы климат Центральной России действительно стал более влажным, что сближает его с тропическими климатическими условиями. Это подтверждается не только увеличением частоты и интенсивности осадков, но и изменениями в температурном режиме.
Данный период является исключительным и подтверждает тренд на усиление климатических аномалий в регионе.
Как подготовиться к экстремальным осадкам
1. Следите за прогнозом погоды, регулярно проверяйте предупреждения о сильных осадках от официальных источников, таких как Гидрометцентр России. Подпишитесь на уведомления о погоде через мобильные приложения или социальные сети.
2. Проверьте состояние крыши и водосточных систем. Убедитесь, что они не засорены и могут эффективно отводить воду. Если в доме есть подвал, установите насос для откачки воды, герметизируйте окна и двери.
3. Запаситесь необходимыми продуктами. В случае затопления и невозможности выхода из дома имейте запас воды и медикаментов на несколько дней. Заранее продумайте маршруты эвакуации на случай сильного наводнения и согласуйте их с членами семьи.
4. В случае сильных осадков постарайтесь не использовать личный транспорт и оставайтесь дома, если это возможно. Паркуйте автомобиль в безопасных местах, подальше от низинных участков, которые могут быть затоплены.
Возможные последствия от залповых мегаливней в городской среде
- Затопление улиц и подвалов. Быстрое и интенсивное выпадение осадков может привести к затоплению дорог, подземных переходов и подвалов, затрудняя передвижение и причиняя материальный ущерб;
- Разрушение дорог и мостов. Вода может подмывать дорожное полотно и основания мостов, приводя к их разрушению;
- Проблемы с электроснабжением. Затопленные трансформаторные подстанции и электрические сети могут вызывать отключения электроэнергии.
- Загрязнение воды. Наводнения могут смешивать сточные воды с питьевой водой, вызывая риск инфекционных заболеваний;
- Проблемы с утилизацией отходов. Наводнения могут нарушить систему вывоза мусора, создавая антисанитарные условия. За последнее время дренажную систему Москвы модернизировали. Проблемы были, но сейчас их стало меньше. Однако в ряде подмосковных городов система дренажа все еще не справляется с экстренными объемами осадков, что приводит к локальным затоплениям.