Наводнения, разрушения и загрязнение воды. Каким будет мегаливень Москве

Синоптики предупредили москвичей о мегаливне. Залповый дождь обещают в среду, 12 июня. Метеорологи подчеркнули, что большое количество осадков нетипично для июня. В чем причины такого погодного явления и как его пережить, 360.ru рассказал эксперт ОНФ, член научного совета РЭО и совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

Причины мегаливня в июне в Москве

Экстремальные осадки, наблюдаемые в Москве и Центральной России в июне 2024 года, связаны с несколькими факторами. В первую очередь ученые указывают на глобальное потепление, которое способствует усилению климатических аномалий. Высокие температуры приводят к увеличению испарения воды, что, в свою очередь, усиливает конвективные процессы в атмосфере и приводит к более интенсивным дождям​.

Кроме того, нынешняя ситуация связана с влиянием мощных циклонов и атмосферных фронтов, которые приносят значительные объемы влаги в регион. Эти циклоны формируются под влиянием глобальных изменений климата и могут приводить к экстремальным погодным явлениям, включая сильные дожди и грозы​.

Московские тропики

Исторические данные свидетельствуют о том, что в Москве и Центральной России ранее не фиксировались осадки такой интенсивности. Например, прогнозы на июнь 2024 года указывают на высокую вероятность выпадения до половины месячной нормы осадков за один день, что является беспрецедентным для этого региона​.