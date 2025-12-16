Дискуссия о новой жизни бывших промзон состоялась в Москве

Урбанисты, социологи, архитекторы и экологи приняли участие в дискуссии «Новая жизнь бывших промзон» в Музее Москвы. Среди тем обсуждения — преображение территорий, когда-то считавшихся непривлекательными, благодаря новой архитектуре и современному подходу к обустройству.

Среди них — бывшие ЗиЛ, «Серп и молот», а также Южный порт. Ключевым вопросом стала стигматизация районов.

«Чем больше территорий района используется, тем она меньше стигматизируется. Если вы ее не используете, вы относитесь к ней как к небезопасной и так далее», — заявил социолог и управляющий партнер Synopsis Group Павел Степанцов.

Одним из таких стигматизированных районов была Капотня. Важно было не только построить парк, но и модернизировать районообразующее предприятие — Московский нефтеперерабатывающий завод.