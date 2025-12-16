Дискуссия о новой жизни бывших промзон состоялась в Москве
Урбанисты, социологи, архитекторы и экологи приняли участие в дискуссии «Новая жизнь бывших промзон» в Музее Москвы. Среди тем обсуждения — преображение территорий, когда-то считавшихся непривлекательными, благодаря новой архитектуре и современному подходу к обустройству.
Среди них — бывшие ЗиЛ, «Серп и молот», а также Южный порт. Ключевым вопросом стала стигматизация районов.
«Чем больше территорий района используется, тем она меньше стигматизируется. Если вы ее не используете, вы относитесь к ней как к небезопасной и так далее», — заявил социолог и управляющий партнер Synopsis Group Павел Степанцов.
Одним из таких стигматизированных районов была Капотня. Важно было не только построить парк, но и модернизировать районообразующее предприятие — Московский нефтеперерабатывающий завод.
«Это было комплексное развитие всех общественных городских территорий: и бульваров, и улиц, и скверов, и в том числе парка, которого там фактически не было. В своем проекте мы подчеркнули то, что было создано природой, — пойменную террасу и заболоченный берег Москвы-реки», — рассказала архитектор и руководитель проектной группы архитектурного бюро Wowhaus Татьяна Старченко.
По итогам 2025 года район получит дополнительные баллы в экологическом рейтинге районов Москвы от группы EcoStandard — не только за парк, но и за эффект от модернизации предприятия.