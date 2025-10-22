Детенышей дельфинов-белобочек нашли на пляже в Анапе

Волонтеры не успели спасти одного из двух выбросившихся на берег в Анапе дельфинов-белобочек. Директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей сообщила об этом РИА «Новости» .

«Две белобочки, детеныши, выбросились, один погиб», — сказала она.

Дельфины заплыли на мель на Центральном пляже Анапы, сообщил сайт Kuban24. Они выглядели вялыми, водоросли не дали им вернуться в море и нормально дышать. Волонтеры переправили выжившего детеныша на плоту подальше от берега и остались на пляже, чтобы проследить за ним.

В сентябре краснокнижный дельфин заплыл в реку Бейсуг в Краснодарском крае и получил травмы. Волонтеры сетями вытянули его на мелководье, обработали раны и погрузили в автомобиль, чтобы вернуть в Черное море.