Дальневосточная прокуратура проверит данные о загрязнении в «Суходоле»

Дальневосточная транспортная прокуратура проверит данные о нарушении экологического законодательства в морском порту «Суходол» после публикации видео с темной угольной полосой на воде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Организована проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, к участию в которой будут привлечены специалисты органов государственного контроля», — заявили в прокуратуре.

До этого один из рыбаков выложил видео из морского порта «Суходол». На кадрах были видны две большие темные полосы в воде — шлейф тянулся на сотни метров. По словам автора ролика, это угольная пыль.

Ранее в порту в Ленинградской области затонул танкер с мазутом. В машинном отделении судна начались взрывы и корабль стал заполняться водой. По данным Telegram-канала Baza, танкер называется Koala и ходит под флагом Антигуа и Барбуды.

На борту были 24 человека, четверо из которых — россияне. В итоге судно село кормой на мель. Спасатели установили вокруг корабля боновые заграждения. Утечку мазута удалось предотвратить.