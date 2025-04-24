Дачникам назвали растения, которые первыми пострадают от апрельских заморозков

«Цветки и завязи особенно чувствительны к ночным заморозкам. Если температура опускается ниже нуля даже на несколько часов, это может повлечь необратимые повреждения», — предупредила она.

Закрытые бутоны яблонь и груш выдержат, по наблюдениям Горбуновой, похолодание до -2,8…-3,9 градуса, раскрытые — до -1,7…-2,2 градуса. Завязи погибнут при температуре -1,1…-2,2 градуса. Лучше всего холода перенесут сорта «Антоновка обыкновенная», «Папировка» и «Желанное», хуже — «Мелба», «Свежесть» и «Синап Орловский».

Среди косточковых культур самой чувствительной к заморозкам считается вишня. Агроном сообщила, что при -2 градусах погибнут до 20% цветков, при -3 градусах — до 80%, при -1,1 градуса — завязи. Поздние сорта, такие как «Шоколадница», «Тургеневка» и «Ровесница», наиболее стойкие.

Плавное похолодание в Москве и Подмосковье начнется 24 апреля, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. К концу недели возможны заморозки, а также дождь со снегом.