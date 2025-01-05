Число спасенных птиц после разлива мазута на Кубани приблизилось к пяти тысячам

Ветеринары и волонтеры Краснодарского края спасли более 4,8 тысячи птиц в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края после разлива мазута. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Пернатых продолжили перевозить в пять открытых пунктов спасения, где отмыли от нефтепродукта, вылечили и подготовили к отправке в центры реабилитации.

В воскресенье, 5 января, на базе пансионата «Полярные зори» откроется еще один пункт спасения птиц, который станет самым крупным. Туда направят уже работающих специалистов.

В центры реабилитации в ряде регионов России передали более двух тысяч птиц. Пернатых, чье состояние здоровья не вызвало опасения у специалистов, выпустили на волю в районе Старой Кубани в Краснодаре и на территории Тамано-Запорожского заказника.

Ранее в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края заявили, что из-за разлива мазута из потерпевших крушение танкеров загрязненным оказался участок Черного моря, где обитают порядка 50 видов животных и 19 видов растений, занесенных в Красную Книгу. В ведомстве уточнили, что танкеры перевозили более девяти тысяч тонн мазута, из которых в акваторию попало около 40%.