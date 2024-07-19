Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве в пятницу

В пятницу в Московском регионе выпадет четверть месячной нормы осадков, в некоторых районах ожидается до 15-20 миллиметров осадков. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Согласно нашим расчетам, 19 июля выпадет 5-10 миллиметров осадков. В ряде районов это значение увеличится до 15-20 миллиметров. Если сравнивать, что 20 миллиметров — четверть от месячной нормы июля», — сказал он.

На официальном сайте Гидрометцентра говорится, что 19 июля температура воздуха в российской столице снизится до +23 градусов тепла, а ночью станет еще прохладнее. Вероятны грозы. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 11 метров в секунду.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщал, что после 18 июля в Москве начнут отступать «египетские ночи». Причиной станет фронтальный раздел с осадками и облачностью.