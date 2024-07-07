Череда магнитных бурь накроет Землю в июле

Российские ученые предупредили метеозависимых россиян, что им стоит приготовиться к длительным магнитным шторам в июле. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Июль начался с серии небольших магнитных бурь, причем его первая половина будет относительно геомагнитно спокойной. Неожиданные вспышки возможны, но до 13-го числа возмущений не ожидается.

Возмущение уровня три балла спрогнозировали на 14 июля. Четырехбалльная магнитная буря накроет Землю 15 июля, а в последующие дни активность магнитосферы будет постепенно снижаться.

Потом магнитное возмущение ожидается с 20 июля, а затем активность опять пойдет на спад и не превысит двух баллов.

Ранее врач-невролог Кира Шульц рекомендовала отказаться от кофе, крепкого чая и какао людям, страдающим гипертензией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. По ее словам,

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников до этого заявил, что в дни магнитных бурь нужно отказаться от фастфуда, жареных и соленых продуктов.